Annesine sürpriz yapmaya giden motosikletli zabıta memuru kazada öldü
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu yoldan çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü zabıta memuru Okan Asar (31), hayatını kaybetti.
Kaza öğle saatlerinde Korkuteli-Antalya yolu Çağıllık mevkisinde meydana geldi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde zabıta memuru olarak görev yapan Okan Asar, Korkuteli ilçesinde bulunan annesi Aliye Nuray Asar’a sürpriz yapmak için motosikletiyle yola çıktı.
Seyir halindeyken bir aracın sıkıştırması sonucu Okan Asar'ın kullandığı motosiklet yoldan çıkarak devrildi. Motosikletten düşen Okan Asar, metrelerce savruldu.
Kazayı görenlerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlerinin yaptığı kontrolde Okan Asar'ın hayatını kaybettiğini belirlendi.
Sürücü Asar'ın cansız bedeni, otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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