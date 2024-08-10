Konya'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü

Konya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastanede hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 10.08.2024 - 17:44
Konya'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü
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Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde, Zekeriya Çoban idaresindeki servis aracı yol kenarındaki ağaca çarptı.

Bu sırada, tır ve otomobilin de karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan servis sürücüsü Çoban ile 10 yaşındaki C.Ş. kaldırıldıkları Konya Şehir hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


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