Annesini boğarak öldürdü; ‘İçindeki şeytanı çıkarmak istedim'

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Suriyeli Hasan Habraş , annesi Hüsne Habraş'ı boğdu. Gözaltına alınan ve ifadesinde içindeki şeytanı çıkarmak için annesini öldürdüğünü söyleyen Habraş, tutuklandı.

Annesini boğarak öldürdü; ‘İçindeki şeytanı çıkarmak istedim'
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DHA
Yayınlanma: 11.04.2025 - 12:15

Olay, 8 Nisan'da, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Denizciler Mahallesi'nde Habraş ailesinin evinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Suriyeli Hasan Habraş (20), tartıştığı annesi Hüsne Habraş'ı (53) boğarak öldürdü. Habraş daha sonra ağabeyini arayarak, "Annemiz öldü, başımız sağ olsun" dedi.

Ağabeyinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüpheliyi gözaltına alıp, sorgulamak üzere emniyete götürdü. Hüsne Habraş'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Emniyetteki ifadesinde içindeki şeytanı çıkarmak için annesini öldürdüğünü söyleyen Habraş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


Etiketler: #anne #Cinayet

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