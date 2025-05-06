Annesini ziyarete giderken kazada hayatını kaybetti!

Aksaray'da Türkan Yıldız (41) annesini ziyarete giderken kullandığı otomobilin başka bir otomobille çarpıştığı kazada yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Annesini ziyarete giderken kazada hayatını kaybetti!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 06.05.2025 - 16:31

Kaza, saat 11.00 sıralarında Ortaköy ilçesi Sarıkaraman köyü yakınlarında meydana geldi.

Oturduğu Bozkır köyünden Sarıkaraman köyündeki annesini ziyaret etmek için yola çıkan 3 çocuk annesi Türkan Yıldız yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen A.E. (60) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada, Yıldız ile diğer araçtaki Y.E. (41) ve A.E. (16) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Ortaköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Türkan Yıldız, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.


Etiketler: #aksaray #otomobil #kaza

İlgili Haberler

Direksiyon hakimiyetini kaybetti! Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybetti! Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Van’da faciadan dönüldü! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Van’da faciadan dönüldü! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Alanya'da faciadan dönüldü! Takla atan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Alanya'da faciadan dönüldü! Takla atan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler