Annesini ziyarete giderken kazada hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 06.05.2025 - 16:31

Güncelleme: 06.05.2025 - 16:31

Kaza, saat 11.00 sıralarında Ortaköy ilçesi Sarıkaraman köyü yakınlarında meydana geldi.

Oturduğu Bozkır köyünden Sarıkaraman köyündeki annesini ziyaret etmek için yola çıkan 3 çocuk annesi Türkan Yıldız yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen A.E. (60) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada, Yıldız ile diğer araçtaki Y.E. (41) ve A.E. (16) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Ortaköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Türkan Yıldız, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.