Annesinin öldürdüğü minik Ela’ya acı veda
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde annesi tarafından öldürülen 6 yaşındaki kız çocuğu toprağa verildi. Cenazede Ela’nın acılı babasını yurttaşlar sakinleştirmekte güçlük çekti.
Çerkezköy ilçesinde meydana gelen feci olayda 25 yaşındaki Seda Nur K.’nın bir anlık cinnet getirmesi sonucu öldürdüğü 6 yaşındaki Ela Nur K. için ilçedeki Veysel Karani Camii’nde cenaze namazı kılındı.
Cenazeye küçük kızın yakınları, acı baba Ayhan K. ve yurttaşlar katıldı. Zaman zaman sinir krizleri geçirip gözyaşlarına hakim olamayan baba Ayhan K.‘yı cenaze namazına katılan vatandaşlar sakinleştirmekte güçlük çekti. İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Ela Nur K., Türbedere Mezarlığı’na defnedildi.
Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi Gelincik Sokak’taki bir apartmanda meydana gelen olayda cinnet getiren 25 yaşındaki Seda Nur K., rehabilitasyon merkezi öğrencisi ve işitme engelli olduğu öğrenilen 6 yaşındaki kızı Ela Nur K.’yı bıçaklayarak öldürmüştü. Olayın ardından kendini ihbar eden anne, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olmuştu. Bölgeye kısa sürede gelen sağlık ekipleri küçük kızın hayatını kaybettiğini belirlemişti.
Savcılık incelemesinin ardından küçük kızın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, gözaltına alınan anne tutuklanıp cezaevine gönderilmişti. Gözaltı süresinde anne Seda Nur K.’nın “Cinnet geçirip bıçakladım, pişmanım” dediği öğrenildi.
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