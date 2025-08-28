Annesinin uğradığı tacizi anlattı... Ünlü fenomen babasını ifşa etti

Son zamanlarda kadınların ünlü isimler tarafından uğradıkları tacizi anlatmaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Yapılan ifşaların yankıları sürerken Enes Gürel isimli sosyal medya fenomeninin "anneme verdiğim sözü tutacağım" diyerek paylaştığı video herkesi şoka uğrattı.

Gürel, 15 yaşındayken babasının eve başka bir erkekle gelip annesine cinsel ilişki teklif ettiğini iddia etti. Ünlü fenomen annesinin teklifi reddettikten sonra iki erkekten şiddet gördüğünü ve kendisinin müdahale ettiğini aktardı.

Ünlü fenomen "Arkadaşlar selam. Beni daha önce hiç böyle görmemiştiniz. Bugün 10 yıl önce anneme verdiğim bir sözü tutacağım. Ben anneme demiştim ki 100.000 olunca ben senin intikamını alacağım. Arkadaşlar benim annem ben 15 yaşındayken babam tarafından zorla taciz edilmek üzereydi. Gece 3-4 sıralarında akli dengesi yerinde olmayan cüsseli şişman bir adamı eve getirdi. Sarhoşlardı ve zorla annemle birlikte olmak istediğini söyledi ve olay artık şiddete şiddet boyutuna geldiğinde ben yataktan fırlayıp annemi kurtarmak durumunda kaldım" ifadelerini kullandı.

Köyde yaşadıkları belirten Gürel annesi ve kız kardeşini alarak kaçtıklarını belirtti ve ekledi:



"Mısır tarlasının ortasında bizi bulamasınlar diye annemle yarım saat bir saat saklandık. Kız kardeşim evde uyuyor. Ben o zamanlar 15-16 yaşında bir çocuktum. Ve okulu falan bırakıp o şehri, o evi terk edip aynı gece annemi ve kız kardeşimi alıp onlara daha iyi bir hayat sunabilmek için okulu bırakıp bir işe girdim. Onlara daha güzel bir hayat verdim."

"ANNEME BİR SÖZ VERDİM"



Annesine söz verdiğini söyleyen Gürel, açıklamasını şu şekilde sözlerle sonlandırdı:



"Anneme söz verdim, ben bir gün ünlü olacağım. Sen ne kadar mahkemelerde hakkını bulamasan da ben dedim bunu bir gün herkese anlatacağım.



Çünkü biz hep bunu anlatmaktan utandık. Sanki utanması gereken kişiler bizmişiz gibi.

Ben o gece o mısır tarlasında annem yarı çıplakken hıçkıra hıçkıra ağlayarak üstümdeki eşyaları çıkartıp anneme verirken bir saatte yetişkin kocaman bir adam oldum. Ve hakkımı ne babama, ne babamın sülalesine çünkü onlar da bize asla sahip çıkmadı. Bizi hep yalanladılar. Ya 15 yaşında bir erkek çocuğu niye bu konuda yalan konuşsun? Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Ben hakkımı helal etmiyorum.

Bana diyorsunuz ya deli manyak. Ben aslında deli değilim. Ben artık çizdim ve açtım o boyutları. Sizi seviyorum ama en çok annemi seviyorum. Annem ben sözümü tuttum seni çok seviyorum. Bu arada o uğursuz herifin de adını anmak istemiyorum ama onu rezil de etmem gerekiyor bir yerde. İsmi İbrahim Gürel. Şu an Düzce'de yaşıyor ve sanırım hapiste. Allah bilir neden girdiyse yani."