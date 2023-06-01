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Annesiyle birlikte ev hapsinde olan küçük kız için inceleme başlatıldı

Bursa’da yaşayan Ülkü Akdemir (39) evine gelen eski kayınpederi Halil A.’yı (74) ilk eşinden olan oğlu Ahmet Baran Yıldırım (20) ile darbettiği iddiasıyla ev hapsine çarptırıldı. Akdemir'in bu süreçte dışarı çıkamayan kızı P.A.A.'nın (3) durumuna ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü inceleme başlattı.

DHA
Yayınlanma: 01.06.2023 - 11:03
Annesiyle birlikte ev hapsinde olan küçük kız için inceleme başlatıldı
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Bir çocuk annesi Ülkü Akdemir, 5 yıl önce R.A. ile ikinci evliliğini yaptı. Bu evliliğinden de bir kız çocuğu bulunan Akdemir, 2 yıl önce eşinden boşandı. Kızının velayetini alan Akdemir, iki çocuğu ile yaşamaya başladı.

Akdemir'in oturduğu Nilüfer ilçesindeki eve, 17 Mayıs'ta eski kayınpederi Halil A., oğluna ait bir evrakı almak için geldi. Torunu P.A.A.'yı götürmek isteyen Halil A. ile Akdemir arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Akdemir ile oğlu Ahmet Baran Yıldırım (20) Halil A.'yı darbetti. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada Akdemir ev hapsine çarptırıldı, lise öğrencisi oğlu da tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Bu süreçte annesinin cezası nedeniyle dışarıya çıkamayan 3 yaşındaki P.A.A. ise mağdur oldu.

DURUMU İNCELEME SONUCUNDA BELLİ OLACAK

Ev hapsi nedeniyle kızının en temel ihtiyaçlarını bile karşılamadığını belirten Ülkü Akdemir'in durumunun haberleştirilmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı. Eve gidip bilgi alan uzmanlar dava dosyasında ve çevrede inceleme yaptı. İnceleme sonucunda küçük kızın devlet koruması altına alınıp alınmayacağı belli olacak.

"SÜREKLİ PROBLEM YAŞIYORUZ"

Ülkü Akdemir, "Parka gidiyorduk, aşağıya iniyorduk, arkadaşları ile geziyorduk. Sürekli araba ile geziyorduk. Sosyalleşiyorduk, oyunlar oynuyorduk. Kızım, bunların hepsinden mahrum kaldı. Kızım da benimle ev hapsi yaşıyor. Cama çıkıyor, parka gitmek istiyor, arkadaşlarına sesleniyor. Depresyona giriyor. Öfkesini kontrol edemiyor. Sürekli problem yaşıyoruz" demişti.


Bursa ev hapsi darp

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