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Depremzedelere hakaretten gözaltına alınmıştı... 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten ev hapsine alındı, elektronik kelepçe takıldı

Eskişehir'de "cumhurbaşkanı hakaret ettiği" suçlamasıyla gözaltına alınarak hakkında adli kontrol kararı verilen Ayşegül Didem D. (41), ev hapsine alınarak, ayağına elektronik kelepçe takıldı.

DHA
Yayınlanma: 19.05.2023 - 14:48
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Eskişehir'de, deprem bölgesinde seçime katılıp oy veren seçmenlere yönelik "tahrik ve provokasyon içeren video kaydı yayımladığı" iddiasıyla hakkında yasal işlem yapılarak adli kontrolle salıverilen kişi, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla dün yeniden gözaltına alınmıştı. 

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi’nde ifadesi alınan Ayşegül Didem D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Ayşegül Didem D. hakkında yine adli kontrol kararı verildi.

Adli kontrol şartları kapsamında ev hapsine alınan Ayşegül Didem D.’nin ayak bileğine de elektronik kelepçe takıldı. Soruşturma sürüyor.

 


eskişehir Recep Tayyip Erdoğan depremzede 14 Mayıs

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