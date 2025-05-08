Anonymous Erdoğan'a seslendi: 'Ekrem İmamoğlu'nun hesabı sadece bir Twitter hesabı değil halkın sesiydi'

19 Mart’ta gözaltına alınarak tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya platformu X’teki (eski adıyla Twitter) hesabına erişim engeli getirildi.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu, gözaltına alındığı günden bu yana süren protestolar sırasında sosyal medya üzerinden kamuoyuna mesajlar vermeye devam ediyordu.

Ancak X platformundaki hesabına erişimin engellenmesiyle birlikte bu kanallar da kapandı.

Bu sansür kararının ardından, dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan sert bir açıklama yayımladı.

Grubun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Diktatör Erdoğan, muhaliflerinizi hapsederek ve seslerini sansürleyerek insanları susturabileceğinizi sanıyorsunuz ama yanılıyorsunuz.

Ekrem İmamoğlu'nun hesabı sadece bir Twitter hesabı değil, halkın sesiydi.

Sansürün arkasına ne kadar saklanırsanız saklanın, gerçek yolunu bulacaktır.

Elon Musk emirlerinize itaat edebilir, ancak o bile size karşı yükselen özgürlük dalgasını durduramaz.

Siz korku duvarlarının arkasına saklanan bir diktatörsünüz. Zamanınız tükeniyor.

Anonymous, #OpTurkey kampanyası üzerinde çok sıkı çalışıyor. Sonuçlar geliyor... ve bunu durdurmak için yapabileceğiniz hiçbir şey yok.”