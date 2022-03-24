Anonymous Rusya'yı uyarmıştı! Merkez Bankası'nı hacklediler

24 Mart 2022 Perşembe, 15:08

Uluslararası hacker grubu Anonymous, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 'siber savaş' ilan etmiş ve Rus televizyonlarında Ukrayna marşı çalmıştı. Hacker grubu barış çağrısı yaparak barış sağlanmazsa Kremlin'e yönelik saldırılara yoğunlaşacaklarını söylemişti.

MERKEZ BANKASI'NI HACKLEDİLER

Anonymous, geçtiğimiz hafta BBC’den Joe Tidy'ye yaptıkları açıklamada Rusya’nın Ukrayna’da barışı sağlama konusunda bir adım atılmaması durumunda siber saldırıları yoğunlaştıracaklarını söylemişti.

Shift Delete'te yer alan habere göre; Anonymous, ülkenin saldırılarına devam etmesi ve sivil can kayıplarını artırmasının ardından geçtiğimiz saatlerde Rusya Merkez Bankası’nı hacklediğini duyurdu. 48 saat içinde gizli anlaşmaların da bulunduğu 35 bin dosyanın yayınlanacağını ifade eden hacker grubu, bundan böyle Rusya’daki faaliyetlerine halen devam eden yabancı şirketlere de saldırmaya başlayacaklarını söyledi.