Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz kimdir? İzzettin Yılmaz hangi partiden?

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 21:17

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 21:17

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz gündem oldu. İzzettin Yılmaz'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

İZZETTİN YILMAZ KİMDİR?

İzzettin Yılmaz, 8 Nisan 1957’de Antakya’da doğdu. Eğitim ve öğrenimini Antakya’da tamamlayarak iş hayatına Uluslararası Nakliyecilik sektörüyle başladı. 2000-2008 yılları arasında Antakya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı, 2005-2008 yılları arasında Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006-2008 yılları arasında Hatay Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Başkanlığı, 2007-2011 yılları arasında 23. Dönem MHP Hatay Milletvekilliği görevlerinde bulundu.

7 Haziran 2015 Genel seçimlerinde 'AKP Hatay Milletvekili Aday Adayı' oldu.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimlerinde, 'Antakya İlçe Belediye Başkanı' seçildi.

İZZETTİN YILMAZ HANGİ PARTİDEN?

İzzettin Yılmaz, AKP'nin adayı olarak Antakya Belediye Başkanı seçilmiştir.

ÖZEL YAŞAMI

İzzettin Yılmaz, evli ve dört çocuk babasıdır.