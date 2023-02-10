Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kimdir? Fatma Şahin hangi partiden?

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 16:38

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 16:38

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin gündem oldu. Fatma Şahin'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

FATMA ŞAHİN KİMDİR?

Fatma Şahin, 20 Haziran 1966'da Gaziantep'te doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Gaziantep’te, yükseköğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya ve Metalürji Bölümü’nde tamamladı. İş hayatının başlarında özel bir şirkette İşletme Mühendisi ve İşletme Müdürü olarak çalıştı. 2001'de 'Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep İl Kurucu Üyesi' oldu. 2002 genel milletvekili seçimlerinde Gaziantep’ten ilk kadın milletvekili olarak seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisinde 22. 23. ve 24’üncü yasama dönemlerinde Gaziantep Milletvekili olarak görev yaptı. TBMM görev süresi boyunca, Sanayi Ticaret ve Enerji Komisyonu, Türk-AB Ortak Parlamento Komisyonu üyesi ve Kadın ve Çocuklara Yönelik Şiddet Araştırma Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2011 genel milletvekili seçimi sonrasında kurulan 61’inci hükümette 'Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kurucu Bakanı' olarak görevlendirildi. Böylelikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin 'İlk Kadın Bakanı' unvanını aldı. Türkiye Engelliler Vakfı engelliler ile ilgili yaptığı çalışmalar nedeniyle Bakan, Fatma Şahin‘i 'Yılın Kadını' olarak seçti.

30 Mart 2014’te yapılan yerel seçimlerde Türkiye’nin ilk kadın büyükşehir belediye başkanlarından biri seçilerek 'Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı' oldu. 8 Mayıs 2018 tarihinde Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına seçildi. 31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerde yeniden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi.

2016 – 2019 dönemi Asya Belediye Başkanları Forumu Başkanı, 2016-2019 dönemi Birleşik Şehirler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Başkan Yardımcısı ve 2016-2019 dönemi Birleşik Şehirler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölümü (UCLG-MEWA) Başkanı olarak görev yapmıştır. Ayrıca 2014 yılından bu yana Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

FATMA ŞAHİN HANGİ PARTİDEN?

Fatma Şahin, AKP'nin adayı olarak Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.

ÖZEL YAŞAMI

Fatma Şahin, evli ve iki çocuk annesidir.