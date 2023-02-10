Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan kimdir? İbrahim Yılmazcan hangi partiden?
Yaşanan depremlerin ardından Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan gündem oldu. Peki, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan kimdir? İbrahim Yılmazcan hangi partiden?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan gündem oldu. İbrahim Yılmazcan'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
İBRAHIM YILMAZCAN KİMDİR?
İbrahim Yılmazcan, 10 Ağustos 1960'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde doğdu. lköğretim ve Lise öğrenimini Pazarcık İlçesinde tamamladı. Üniversitede Coğrafya Bölümü'nden mezun oldu. 1982'de Kahramanmaraş Lisesinde 'Coğrafya Öğretmeni' olarak göreve başladı. 1986'dan itibaren Pazarcık İlçesinde 32 yıl lise müdürü olarak görev yaptı. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde 'Pazarcık Belediye Başkanı' olarak seçildi.
İBRAHIM YILMAZCAN HANGİ PARTİDEN?
İbrahim Yılmazcan, AKP'nin adayı olarak Pazarcık Belediye Başkanı seçilmiştir.
ÖZEL YAŞAMI
İbrahim Yılmazcan, evli ve üç çocuk babasıdır.
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