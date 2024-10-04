Antakya’da okulun spor salonunda yangın paniği!

Hatay’da okulun spor salonu deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Antakya’da okulun spor salonunda yangın paniği!
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İHA
Yayınlanma: 04.10.2024 - 13:40

Antakya İlçesi Narlıca Mahallesi’nde bulunan Şehit Mustafa Tecimen Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin spor salonu deposunda yangın çıktı.

Dumanı fark eden okul yönetimi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi, Antakya itfaiye istasyonu ekipleri intikal etti.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.


Etiketler: #Hatay Büyükşehir Belediyesi #hatay

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