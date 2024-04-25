Antalya 2 gündür toz bulutu altında
Kuzey Afrika üzerinden gelen toz nedeniyle Antalya 2 gündür toz tabakası altında. Gün içinde beklenen yağmurla toz tabakasının kısmen azalması bekleniyor.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün duyurduğu ve 2 gündür Antalya'da etkili olan toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiledi.
Kuzey Afrika üzerinden gelen toz tabakası kentin üstünü kapladı. Toz tabakası nedeniyle kentin siluetini oluşturan Beydağları görünmez hale geldi.
Meteoroloji verilerine göre kentte yüzey toz konsantrasyonu 110 mikrogram/metreküp ile 'hassas' seviyesini koruyor.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıya göre toz taşınımının aynı seviyede akşama kadar, yarın ise etkisini azaltarak devam etmesi bekleniyor.
Diğer yandan gün içerisinde beklenen yağmurla birlikte toz tabakasının kısmen azalması bekleniyor.
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