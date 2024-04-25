Antalya 2 gündür toz bulutu altında

Kuzey Afrika üzerinden gelen toz nedeniyle Antalya 2 gündür toz tabakası altında. Gün içinde beklenen yağmurla toz tabakasının kısmen azalması bekleniyor.

DHA
Yayınlanma: 25.04.2024 - 12:05
Abone Ol google-news

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün duyurduğu ve 2 gündür Antalya'da etkili olan toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiledi.

Kuzey Afrika üzerinden gelen toz tabakası kentin üstünü kapladı. Toz tabakası nedeniyle kentin siluetini oluşturan Beydağları görünmez hale geldi.

Meteoroloji verilerine göre kentte yüzey toz konsantrasyonu 110 mikrogram/metreküp ile 'hassas' seviyesini koruyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıya göre toz taşınımının aynı seviyede akşama kadar, yarın ise etkisini azaltarak devam etmesi bekleniyor.

Diğer yandan gün içerisinde beklenen yağmurla birlikte toz tabakasının kısmen azalması bekleniyor.

 


Antalya haberleri toz taşınımı haberleri toz haberleri

İlgili Haberler

Uzmanlar uyardı çöl tozu etkisi altında: Çöl tozunun insanlara zararları neler? Çöl tozundan korunmak için neler yapılmalı?

Uzmanlar uyardı çöl tozu etkisi altında: Çöl tozunun insanlara zararları neler? Çöl tozundan korunmak için neler yapılmalı?
İstanbul’da çöl tozları hayatı olumsuz etkiliyor: Uzmanlardan 'maskesiz çıkmayın' uyarısı

İstanbul’da çöl tozları hayatı olumsuz etkiliyor: Uzmanlardan 'maskesiz çıkmayın' uyarısı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rusya-THY krizi büyüyor

Rusya-THY krizi büyüyor
Konya’da öğrenciye taciz iddiası: Öğretmen tutuklandı!

Konya’da öğrenciye taciz iddiası: Öğretmen tutuklandı!
CHP'ye iki transfer: Özgür Özel’in bugün üç yeni vekile rozet takması bekleniyor

CHP'ye iki transfer: Özgür Özel’in bugün üç yeni vekile rozet takması bekleniyor
Milyon liralık kayıp BMW, Apple AirTag ile bulundu!

Milyon liralık kayıp BMW, Apple AirTag ile bulundu!
23 Nisan’da Vali koltuğuna oturan öğrencinin sözleri gündem oldu: 'Bir gün bu koltuğa gerçekten oturunca...'

23 Nisan’da Vali koltuğuna oturan öğrencinin sözleri gündem oldu: 'Bir gün bu koltuğa gerçekten oturunca...'
MHP lideri Devlet Bahçeli, parkta yürüyüş yaptı

MHP lideri Devlet Bahçeli, parkta yürüyüş yaptı
Özgür Özel ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı

Özgür Özel ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı
Meteoroloji açıkladı: 25 Nisan 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 25 Nisan 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?