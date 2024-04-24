Uzmanlar uyardı çöl tozu etkisi altında: Çöl tozunun insanlara zararları neler? Çöl tozundan korunmak için neler yapılmalı?

Yayınlanma: 24.04.2024 - 13:42

Güncelleme: 24.04.2024 - 13:42

Son günlerde Afrika üzerinden Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerini etkisi altına alan çöl tozu, insan sağlığı üzerinde ciddi riskler oluşturabilir. Peki, çöl tozunun insanlara zararları neler? Çöl tozundan korunmak için alınabilecek önlemler ne, Çöl tozundan korunmak için dikkat edilmesi gereken durumlar...

ÇÖL TOZUNUN İNSAN SAĞLILIĞINA ZARARLARI NELER?

Solunum Yolu Problemleri: Çöl tozunun içerisinde bulunan ince partiküller, solunum yollarına zarar verebilir. Bu durum özellikle astım, bronşit gibi solunum yolu rahatsızlığı olan kişilerde daha belirgin olabilir.

Göz İrritasyonu: Çöl tozu nedeniyle hava kalitesindeki düşüş, gözlerde kızarıklık, kaşıntı ve sulanma gibi rahatsızlıklara sebep olabilir.

Cilt Problemleri: Çöl tozunun içerisindeki partiküller ciltte kuruluk, tahriş ve kaşıntıya yol açabilir. Özellikle hassas cilde sahip olan kişilerde bu etki daha belirgin olabilir.

Solunum Yolu Enfeksiyonları: Çöl tozunun solunmasıyla birlikte solunum yolu enfeksiyonlarının riski artabilir. Bu durum özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde daha tehlikeli olabilir.

ÇÖL TOZUNUN TEHLİKELERİNİ ÖNLEMEK İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER NELER?

Maske Kullanımı: Dışarı çıkarken, özellikle tozlu havalarda maske kullanmak solunum yollarını korumak için önemlidir.

Kapalı Ortamlarda Kalma: Çöl tozunun en yoğun olduğu zamanlarda mümkünse kapalı ve tozdan korunaklı ortamlarda bulunmak, solunum yolu rahatsızlıklarını önlemek açısından faydalı olabilir.

Gözleri Koruma: Gözleri korumak için güneş gözlüğü kullanmak, gözleri çöl tozundan koruyabilir ve göz iritasyonunu azaltabilir.

Cilt Bakımı: Ciltte tahriş ve kuruluk oluşmaması için nemlendirici kullanmak, cildi çöl tozunun olumsuz etkilerine karşı koruyabilir.

Su Tüketimi: Bol su içmek, vücudun çöl tozunun neden olduğu dehidratasyon riskini azaltabilir ve solunum yollarını nemli tutabilir.