Antalya açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı: 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı!

Finike açıklarında kaçak göçmenlerin bulunduğu tekne, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle battı.

Olayla ilgili bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

İlk belirlemelere göre 14 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı ve bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

1 GÖZALTI VAR

Olaya ilişkin 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Antalya’nın Finike açıklarında içerisinde çok sayıda kaçak göçmenin bulunduğu bota ikaz yapılmamasına rağmen durmadığını ve Sahil Güvenlik botuna çarptığını bildirdi. Yaşanan çarpışma nedeniyle 14 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda konuya ilişkin yapılan açıklamada, "9 Mart tarihinde saat 02.24’te, Antalya ili Finike ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından içerisinde çok sayıda düzensiz göçmenin bulunduğu yüksek süratli fiber karinalı bir lastik botun tespit edilmesi üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-20, TCSG-9) sevk edilmiştir. Bahse konu fiber karinalı lastik botun yakalanması maksadıyla görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından yapılan görsel ve sesli uyarı/ikazlara rağmen yüksek süratle kaçmaya devam eden düzensiz göçmen botu saat 05.09’da rotasını aniden Sahil Güvenlik Botu (TCSG-9)’nun üzerine değiştirerek Sahil Güvenlik Botuna çarpmıştır. Yaşanan çarpma neticesinde yüksek süratli fiber karinalı lastik botta bulunan düzensiz göçmenlerin bir kısmının denize düşmesi üzerine olay mahalline derhal 1 Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-510), 1 Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-104) ve 3 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-914, KB-33, KB-34) daha sevk edilmiştir. Bölgede icra edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde deniz yüzeyinde tespit edilen 6 düzensiz göçmen ve 1 Türk uyruklu göçmen kaçakçısı şüphelisi sağ olarak kurtarılmış, 14 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşılmıştır. Çarpma olayını müteakip fiber karinalı lastik bot ile olay yerinden kaçarak Demre ilçesi Beymelek sahilinden karaya çıkan 15 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Bahse konu olayda kayıp durumunun belirlenmesine yönelik düzensiz göçmenlerle mülakat çalışmalarına ve arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir. Olaya ilişkin Finike Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmış olup organizatör şüphelisi 6 şahıs gözaltına alınmıştır" ifadeleri yer aldı.