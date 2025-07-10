Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nden Başkan Muhittin Böcek’e destek

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin temmuz ayı olağan toplantısında Başkan Muhittin Böcek’e destek mesajı verildi. Toplantıya katılan çok sayıda vatandaş, "Karanlıkta bile gölgen olacağız" yazılı pankart açarak "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı. Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri de boyunlarına yörüklerin simgesi olan yağlık takarak Muhittin Böcek’e destek verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı olağan meclis toplantısı, Meclis 1. Başkan Vekili Bayram Ali Çeltik başkanlığında, 113 maddelik gündemle toplandı.

Toplantıya çok sayıda vatandaş da katılarak Başkan Muhittin Böcek’e destek verdi. Meclis salonunda, "Karanlıkta bile gölgen olacağız" yazılı pankart açan vatandaşlar, "Hak, hukuk, adalet" sloganlarıyla Muhittin Böcek’e destek verdi. Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri de boyunlarına yörüklerin simgesi olan yağlık takarak Böcek’e destek oldu. Meclis’te Başkan Muhittin Böcek’in Antalyalılara hitaben yazdığı mektup da okundu. Mektubun okunmasının ardından CHP grubu ayağa kalkarak alkışlarla destek verdi.

"6 DEFA MAZBATA ALDI"

Meclis 1. Başkan Vekili Bayram Ali Çeltik, "Devletim, milletim, vatanım adına utandığımı ifade etmek istiyorum. Bugün sizin karşınızda Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin en üst makamından sesleniyorum. Muhittin Başkanımızın bana verdiği Meclis 1. Başkan Vekilliği sıfatıyla konuşuyorum. Başkanımız, Konyaaltı ilçesini bir köyden bugün ülkemizin ve dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri haline getirdi. Seçildiği her dönemde oyunu artırmış, partili, partisiz bütün insanların sevgisini, saygısını ve güvenini kazanmış bir belediye başkanımız. 6 defa mazbata aldı. Üst üste ilk defa iki kez Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. Göreve geldiğinde bütçesine göre en borçlu belediyeyi devralmıştı. Yaptığı hizmet ve çalışmalarla bugün kurum ve kuruluşlara geçmiş bir lira borcu olmayan bir belediye haline getirdi. Yetmediği gibi üstüne hizmetler etti. Şehrimizi sadece ülkemizde değil, bütün dünyada da en iyi şekilde temsil edenlerden birisidir" dedi.

"CEZALANDIRILAN ADALETE VE YARGIYA OLAN İNANCIMIZDIR"

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılan denetim komisyonu seçimlerine ilişkin konuşan Vekil Çeltik, şunları söyledi:

"Grup toplantımızda dediler ki 3 kişilik bir komisyon seçelim, Muhittin Başkanımız dedi ki asla. Eğer 3 kişi olursa diğer arkadaşlar bizi denetleyemezler. 5 kişi olsun da diğer arkadaşlar da bizi denetleyebilsin diyerek aslında ne kadar şeffaf bir yöneticilik sergilediği ortaya çıkmıştır. Haksız ve hukuksuz şekilde başkanımız zindanda. Vatanını, milletini, bayrağını bu kadar çok seven, adil, adaletli, şeffaf, kentini sadece ülkemizde değil, bütün dünyada en iyi şekilde temsil eden bir devlet adamı bu hallere düşürüldüyse vay halimize, vay halimize, vay halimize. Devletim adına, milletim adına, vatanım adına utanıyorum. Cezalandırılan Muhittin Böcek Başkanımız değildir. Cezalandırılan dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizdir. Cezalandırılan ülkenin dört bir yanından gelen misafirlerimizdir. Cezalandırılan halkımız, milletimizdir. Cezalandırılan esnafımızdır, çiftçimizdir. Cezalandırılan adalete ve yargıya olan inancımızdır. Şunu asla unutmayın: Adalet bir gün hepimize lazım olacak."

"BU KENTİN HALKINA, DEMOKRASİSİNE KARŞI YAPILMIŞ BİR OPERASYONDUR"

CHP Grup Sözcüsü Büşra Dirgen Özdemir de halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarının tutuklanmasıyla ülkedeki her bir ferdin anayasal ve hukuki haklarının ayaklar altına alındığını belirtti. Özdemir, şunları kaydetti:

"Antalya halkının iradesinin karşılığı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’tir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek, çelik gibi bir iradeyle, alnı açık, başı dik bir şekilde demir parmaklıklar arkasında tutsaktır. Selam olsun Sayın Başkanım. Başkanımızın dayanıksız iddialarla, kurgulanmış ifadelerle tutuklanmış olması sadece şahsına değil, bu kentin halkına, demokrasisine karşı yapılmış bir operasyondur. Hukukun değil, siyasal baskının eliyle şekillenen karanlık bir tablodur. Sayın Başkanımız, 31 yıllık onurlu siyaset hayatında 27 yılı belediye başkanlığı olarak geçen, çeyrek asrı aşkın bir süredir partiler üstü bir anlayışla doğduğu topraklara tüyü bitmemiş yetimin hakkını gözeterek hizmet etmiştir. Atasından kendisine miras kalan, bugünkü değeri yüzlerce milyon lira olan araziye bin 510 kapasiteli devlet okulu yaptıran bir hayırseverdir. Mal varlığı da göz önüne alındığında kimseye minnet duyacak durumda olmayan, kimseyi ayırmadan, dışlamadan bu güzel memleketin her bir ferdine hizmet etmeyi şiar edinmiş ve bu yüzden de tüm Antalya halkının gönlünde yer etmiş bir isimdir.

O herkesin başkanıdır. Atamızın ‘Tek bir Yörük çadırında bir duman tütüyorsa bu dünyada hiçbir güç bizi yenemez’ dediği Yörük çocuğu, Torosların evladıdır. O, bu kentin ortak vicdanı, bu kente nefes olmuş, umut olmuş, alın teriyle yazılmış bir hikayenin adıdır. O hikayede hırsızlık yoktur, yandaşlık, kayırmacılık yoktur. Ben yoktur, biz vardır. O hikaye Antalya’nın dağlarında Yörük ateşinin yanışı gibidir. Halkta yanan bir sevdanın adıdır. Muhittin Böcek, bu şehirde hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için gecesini gündüzüne katmış, depremde, selde, yangında, pandemide halkın yanından ayrılmamıştır. Pandemi döneminde 108 gün yaşam mücadelesi verdikten sonra ölüm bile ona uğramamış ve Antalya tarihinde ilk kez iki kez üst üste seçim kazanan belediye başkanı olmuştur. O sadece bir belediye başkanı değil, çocukların ağabeyi, annelerin duası, bu kentin evladı, gönül insanıdır. Adı itirafçı, özü iftiracı olan sözlerle bu kadar yılın emeği karalanmak, Antalya halkının iradesi gasp edilmek isteniyor. Biz başkanımızın yanındayız, Antalya halkı başkanımızın yanındadır, Muhittin Böcek asla yalnız değildir."