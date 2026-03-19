Antalya Büyükşehir Belediyesi davası kapsamında tutuklanan eski emniyet müdürü İlker Arslan serbest bırakıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 'rüşvet ve yolsuzluk' davası kapsamında tutuklu bulunan Antalya eski emniyet müdürü İlker Arslan, dün tahliye edilmişti. Savcılığın itirazı üzerine hakkında yakalama kararı verilen Arslan, ikinci kez tutuklandı. Yapılan itiraz üzerine Arslan ikinci kez serbest bırakıldı.

Arslan'ın avukatı Ali Aktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Dünkü tahliyeden sonra savcılığın itirazı ile tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılan Antalya Eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, mahkeme tarafından ikinci kez serbest bırakıldı. Artık özgür. Geceden beri yaşadığımız stres bitti" dedi.

NE OLMUŞTU?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 5 Temmuz 2025’te aralarında Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek, eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ile iş insanları Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya’nın da bulunduğu 41 kişi hakkında iddianame hazırlanmıştı. 702 sayfalık iddianamede; “icbar suretiyle irtikap”, “haksız mal edinme”, “nüfuz ticareti”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “iftira” suçlamalarına yer verildi. Bu kapsamda 26 ayrı eylem hakkında hukuki değerlendirme yapıldı. Soruşturma kapsamında, "rüşvete aracılık, dolandırıcılık ve haksız mal edinme" suçlamalarından gözaltına alınan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, eylül ayında tutuklanmış, sonrasında görevden alınmıştı.