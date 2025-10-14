Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yeni dalga operasyon: 6 gözaltı!

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasının 7'nci dalgasında, bu sabah gerçekleştirilen operasyonda, Muhittin Böcek'in kuzeni Emin B., eski Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Emrullah Tayfun Ç., oğlu Serkan Ç., belediye özel kalem çalışanı Melek K., mimar Özlem Yıldız K., şehir plancısı mali müşavir Mehmet Ali C. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan isimler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
NE OLMUŞTU?
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 5 Temmuz 2025’te yürütülen soruşturması kapsamında gözaltına alınmış aynı gün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.
Ağustos ayında soruşturmanın genişletilmesiyle Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin ile İmar Şube Müdür Vekili Tuncay Kaya hakkında tutuklama kararı verilmişti.