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Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon: Başkan Böcek’in kuaförü gözaltında

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon: Başkan Böcek’in kuaförü gözaltında

3.06.2026 04:00:00
Güncellenme:
Bülent Ecevit
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon: Başkan Böcek’in kuaförü gözaltında

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada, eski Başkan Muhittin Böcek’in kuaförü Özcan Say’ın da aralarında bulunduğu dört kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Üç şüpheli yakalanırken bir kişinin arandığı bildirildi.
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Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yeni soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen dört zanlıdan üçü dün yakalandı.“Rüşvet” ve “yolsuzluk” soruşturmasında belediye çalışanı mimar Zahide Betül Şengül, belediyenin sosyal medya şirketi yöneticisi Batuhan Ülker, gazeteci Cevdet Dönmez ve eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in kuaförü Özcan Say için gözaltı kararı verilmişti. Firari Dönmez aranıyor.

Operasyonun, “Böcek’e ait paraların Özcan Say tarafından saklandığı ayrıca Gökhan Böcek tarafından muhtelif kişilere rüşvet verirken çekilen görüntülerin belediye çalışanı Batuhan Ülker, Ülker’in kız arkadaşı mimar Şengül ile gazeteci Cevdet Dönmez’de bulunduğu” yönündeki ihbar üzerine başlatılan çalışma kapsamında yapıldığı bildirildi. 

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