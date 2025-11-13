Antalya'da aile katliamı... Polis memuru dehşet saçtı: Eşi ve 2 çocuğunu katletti!

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Varsak Demirel Mahallesi 1964 Sokak üzerinde bulunan iki katlı binanın 1'inci katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen silahla yaralama ihbarı üzerine verilen adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen ekipler apartman kapısında oturmakta olan Antalya Emniyet Müdürlüğü Varsak Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuru M.G.'yi gördü.

ANNE VE KIZLARI ÖLÜ BULUNDU

M.G.'nin elindeki silahı alan polis memurları daireye girdiklerinde salonda şüphelinin eşi Fatma Gıyar (31) ile oturma odasında da kızları Meral Ebrar Gıyar (10) ve Merve Gıyar'ı (4) hareketsiz bir şekilde buldu.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde anne ve 2 kızının hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine adrese Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından anne ve 2 kızının cansız bedenleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan M.G.'nin yıllık izinde olduğu öğrenildi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Öte yandan olayı haber alarak olay yerine gelen Fatma Gıyar'ın kız kardeşi sinir krizi geçirirken yakınları tarafından sakinleştirdi. M.G'nin ve eşinin son dönemlerde ailevi sorunlar nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı iddia edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.