Antalya’da cinayet gibi kaza kamerada: Motosiklete çarpıp olay yerinden kaçtı

15 Temmuz tarihinde Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Tonguç Caddesi’nde sabah erken saatlerde meydana gelen olayda, Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi’ndeki serasına giderek sulama yapan Mehmet Tekelioğlu, ardından 07 EPU 40 plakalı motosikletiyle çalıştığı bilişim firmasına doğru yola çıktı. Saat 08.00 sıralarında çalıştığı iş yerine yaklaşan Tekelioğlu ile 07 YBB 36 plakalı otomobil sürücüsü Ahmet D. arasında iddiaya göre tartışma yaşandı. Yeşil ışığın yanması ile birlikte yoluna devam eden Tekelioğlu’nu aracıyla takip eden Ahmet D., motosiklete çarparak hızla olay yerinden uzaklaştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Tekelioğlu, kaldırıldığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaza yerinden kaçan ve aracı park ederek yaya olarak bölgeden uzaklaştıkları tespit edilen Ahmet D. ve araçta bulunan U.S. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet D., ’Kasten öldürme’ suçundan tutuklanırken, U.S. ise serbest bırakıldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Ahmet D.’nin kullandığı otomobilin camından bir kişinin yanlarında motosikletle seyreden Mehmet Tekelioğlu’na uzanmaya çalıştığı, ardından Ahmet D.’nin ani bir hareketle aracın direksiyonunu kırarak motosiklete çarptığı görüldü. Görüntünün devamında araç sürücüsü Ahmet D. hızla olay yerinden uzaklaşırken, çarpmanın şiddetiyle savrulan ve motosikletten düşen Mehmet Tekelioğlu’nun yerde sürüklenerek yol kenarında park halindeki başka bir araca çarptığı görüldü.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Bugün yaklaşık 4 saat süren ilk duruşmada otomobil sürücüsü Ahmet D.’nin tutukluluğunun devamına karar verilerek dava 9 Ocak 2026 tarihine ertelendi. Mahkeme çıkışında İhlas Haber Ajansı’na konuşan Mehmet Tekelioğlu’nun eşi Bilge Ateş Tekelioğlu ve annesi Hanım Tekelioğlu, adalete güvenlerinin tam olduğunu ve suçluların gereken cezayı almasını istediklerini belirtti. Tekelioğlu, "İlk duruşmamız bugün görüldü. Dava 9 Ocak tarihine ertelendi. Biz adalet istiyoruz. Suçsuz bir insanın cezaevine girmesini istemiyoruz. Cezaları neyse en ağır ceza ile cezalandırılmalarını istiyoruz. Bir önceki ışıkta tartıştıklarını söylüyorlar, küfür ettiğini söylüyorlar. Ben 22 senelik evliyim bir kez olsun ağzından küfür duymadım. Ben adalet istiyorum" dedi. Mehmet Tekelioğlu’nun annesi Hanım Tekelioğlu ise "Önüne kırıp çaptıktan sonra bırakıp gidiyor. Ben adalet istiyorum. Türk adaletine sığınıyorum" ifadelerini kullandı.