Antalya'da dalış eğitimi sırasında fenalaşan kadın kurtarılamadı!

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Balıkçı Barınağı yakınında bulunan Sıçan Adası açıklarında saat 13.30 sıralarında feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; dalış eğitimi almak için özel bir dalış merkezine ait tekne ile Balıkçı Barınağı'ndan açılarak Sıçan Adası açıklarına gelen bir grup, eğitmenler eşliğinde hazırlıklarını tamamlayıp dalış yaptı. Suyun altında eğitim dalışı yapan grup içerisinde bulunan Fahriye Daşlı (47) henüz belirlenemeyen bir nedenle su altında dalış yaptığı sırada rahatsızlandı. Durumu fark eden dalış eğitmenleri tarafından sudan çıkartılarak tekneye alınan Daşlı'ya ilk müdahale, yine teknede bulunanlar tarafından yapıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine Balıkçı Barınağı'na Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'na bağlı botun yanı sıra Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Özel dalış merkezine ait tekne ile Balıkçı Barınağı'na getirilen Fahriye Daşlı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Fahriye Daşlı, hayatını kaybetti. Dalış eğitimi sırasında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Fahriye Daşlı'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.