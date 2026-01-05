Antalya'da depo yangını: Saatler içinde kül oldu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.01.2026 11:05:00
DHA
Antalya'nın Alanya ilçesindeki depoda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında depo ve içerisindeki malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Kestel Mahallesi Regülatör Caddesi Dimçayı yolu üzerinde kuluçka malzemeleri ve klimaların bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen saat 02.00 sıralarında yangın nedenle çıktı.

Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangında depo ve içerisinde bulunan malzemeler tamamen kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. 

