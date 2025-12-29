Antalya'da evden 1 kamyon çöp çıkarıldı

Kepez Belediyesi, Ünsal Mahallesi’nde yalnız yaşayan Ş.C.’ye ait dairede biriken çöpleri temizledi.

Mahalle sakinlerinin yoğun şikayetleri üzerine harekete geçen belediye ekipleri, Kepez Kaymakamlığı ve İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu’nun kararı doğrultusunda temizlik operasyonu gerçekleştirdi.

1 KAMYON ÇÖP ÇIKARILDI

Çöp ev temizliğine; Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve polis ekipleri katılırken, Ünsal Mahalle Muhtarı Ali Yaylalı da çalışmalara eşlik etti. Belediye ekipleri, evden çürümüş eşyalar, plastik atıklar, pet şişeler ve kullanım ömrünü tamamlamış nesneler dahil olmak üzere 1 kamyon dolusu atık çıkardı.

Temizlik sonrası, Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ilaçlama çalışmaları gerçekleştirildi. Çöplerden arındırılan evde, Kepez Belediyesi’nin ‘Evde Temizlik Ekipleri’ öğleden sonra evin her köşesinde detaylı temizlik işlemleri gerçekleştirecek.

Hem apartman sakinlerini hem de mahalle halkını rahatsız edip, koku ve haşere oluşumuna sebep olan uzun süredir biriken çöplerlerin temizlenmesinin ardından, Ş.C., Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bakımevine yerleştirildi.

Kepez Belediyesi yetkilileri, bu tür durumların hem sağlık hem de çevre açısından risk oluşturduğunu belirterek, yurttaşların sosyal destek ve temizlik konularında belediye ile iletişimde olmasının insan ve çevre sağlığı açısından büyük önemli taşıdığı bildirdi.