Antalya'da feci kaza: Emekli polis devrilen traktörün altında kaldı

Kaza, saat 13.30 sıralarında Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi'nde bir bahçede meydana geldi.

Emekli polis Mehmet Üstün, traktörün arkasına bağlı pullukla bahçeyi sürmeye başladı. Bir süre sonra kayan traktör, dereye düştü. Kazayı fark eden çevredekiler, yardım etmeye çalıştı.

İhbarla olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. 2 iş makinesinin de kullanıldığı çalışmalarda, kısa sürede kaza yerine gelen ekipler, Üstün'ü bulunduğu yerden çıkardı. Üstün, vatandaşların da yardımıyla güvenli bölgeye taşındı.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Mehmet Üstün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Mehmet Üstün’ün cenazesi, savcılık ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

3 YIL ÖNCE EMEKLİ OLDU

Üstün'ün Antalya Emniyet Müdürlüğü Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nde görev yaparken yaklaşık 3 yıl önce emekli olduğu öğrenildi.