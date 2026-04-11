Cumhuriyet Gazetesi Logo
Antalya'da feci kaza: Emekli polis devrilen traktörün altında kaldı

Antalya'da feci kaza: Emekli polis devrilen traktörün altında kaldı

11.04.2026 17:13:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Antalya'da feci kaza: Emekli polis devrilen traktörün altında kaldı

Antalya'nın Aksu ilçesinde bahçesinde çalışırken devrilen traktörünün altında kalan 54 yaşındaki emekli polis Mehmet Üstün yaşamını yitirdi. Üstün'ün 3 yıl önce emekli olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi'nde bir bahçede meydana geldi.

Emekli polis Mehmet Üstün, traktörün arkasına bağlı pullukla bahçeyi sürmeye başladı. Bir süre sonra kayan traktör, dereye düştü. Kazayı fark eden çevredekiler, yardım etmeye çalıştı.

İhbarla olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. 2 iş makinesinin de kullanıldığı çalışmalarda, kısa sürede kaza yerine gelen ekipler, Üstün'ü bulunduğu yerden çıkardı. Üstün, vatandaşların da yardımıyla güvenli bölgeye taşındı.

Image

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Mehmet Üstün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Mehmet Üstün’ün cenazesi, savcılık ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

3 YIL ÖNCE EMEKLİ OLDU

Üstün'ün Antalya Emniyet Müdürlüğü Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nde görev yaparken yaklaşık 3 yıl önce emekli olduğu öğrenildi.

İlgili Konular: #kaza #Antalya #emekli polis

İlgili Haberler

Malatya’da korkutan kaza: Otomobil takla attı, 5 kişi mucize eseri kurtuldu
Malatya’da korkutan kaza: Otomobil takla attı, 5 kişi mucize eseri kurtuldu Malatya-Elazığ kara yolunda kontrolden çıkan bir otomobil, refüjü aşarak karşı yönden gelen araçla çarpışıp takla attı. Hurdaya dönen araçlarda bulunan toplam 5 kişi, kazadan mucizevi bir şekilde yara almadan kurtuldu.
Sakarya'da feci kaza... 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı!
Sakarya'da feci kaza... 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı! Sakarya'nın Sapanca ilçesinde takla atan otomobildeki 4'ü çocuk, 9 kişi yaralandı. Çocuklardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Feci kaza... Tarım işçilerini taşıyan minibüsle beton mikseri çarpıştı: 7 ölü, 7 yaralı!
Feci kaza... Tarım işçilerini taşıyan minibüsle beton mikseri çarpıştı: 7 ölü, 7 yaralı! Antalya-Isparta karayolunda tarım işçilerini taşıyan minibüs ile beton mikserinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.