Antalya'da iş yeri sahibi, tartıştığı müşteriyi öldürdü

Olay, dün gece saatlerinde Manavgat’ın Aşağıpazarcı Mahallesi 1064 Sokak’taki bir markette meydana geldi.

İş yeri sahibinin oğlu H.K. ile müşterisi Hasan Şimşek arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.K., Şimşek’i tabanca ile vurdu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Hasan Şimşek’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli H.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan kontrolde, H.K.’nin 3.87 promil alkollü olduğu tespit edildi.