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Antalya'da korkunç kaza: Baba ve oğlu hayatını kaybetti!

Antalya'da korkunç kaza: Baba ve oğlu hayatını kaybetti!

11.07.2025 10:31:00
Güncellenme:
DHA
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Antalya'da korkunç kaza: Baba ve oğlu hayatını kaybetti!

Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırımda yürüyen Yunus Tekerci ile oğlu Adem Efe Tekerci’ye çarptı. Tekerci ve oğlu, korkunç kazada hayatını kaybetti.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı lunapark önünde saat 01.00 sıralarında korkunç bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Sakıp Sabancı Bulvarı istikametinden gelen Caner S. idaresindeki 34 GU 5081 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı. Savrulan otomobil, kaldırımda yürüyen Yunus Tekerci (38) ile oğlu Adem Efe Tekerci'ye (8) çarptı.

OĞUL KAZA YERİNDE, BABA HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Adem Efe Tekerci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yunus Tekerci de, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Adem Efe Tekerci'nin cansız bedeni, olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yanındaki Şenay A. ile kazayı hafif sıyrıklarla atlatan otomobil sürücüsü Caner S., ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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