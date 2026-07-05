Antalya'da koruma kararı bulunan kadın bıçaklı saldırıya uğradı: 'Bıçak kırılmasaydı bugün hayatta olmayabilirdim'

Antalya'da Özge Çelik, eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen Osman Kaya tarafından bıçaklandı. Olayın ardından Kaya tutuklandı. Daha önce defalarca tehdit, hakaret ve darp nedeniyle şikâyetçi olduğunu belirten Çelik, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Kaya'nın cezaevinden izinli çıktığının kendisine bildirilmediğini söyleyerek ihmal iddiasında bulundu. Çelik, Cumhuriyet’e yaşadıklarını anlattı.

Çelik, Kaya ile yaklaşık iki ay süren bir ilişki yaşadığını, ilişkinin başında tesadüfen çok sayıda suç dosyasını gördükten sonra ayrılma kararı aldığını anlattı. Çelik, “Şans eseri yanımdayken E-Devlet’ine baktığımda 15-20 tane suç kaydı olduğunu gördüm” dedi.

Çelik, suç dosyasını gördükten sonra ayrılma kararı aldığını ancak ayrılmak istediği gün ilk kez darbedildiğini belirtti. Ayrıca Çelik, o tarihten sonra tehditlerin hiç bitmediğini söyledi. Çelik, bahsi geçen kişi hakkında defalarca kez şikayetçi olduğunu, koruma karar aldırdığını ancak buna karşın cezaevine girdikten sonra dahi kendisini ve iş yerindeki patronunu rahatsız ettiğini öne sürdü.

Çelik, “Patronlarımı, ailemi, hatta eski eşime kadar ulaştı. Hakkımda asılsız iddialar yaydı, sürekli tehdit etti. Cezaevinde de sürekli arıyordu, kaç kez numaramı değiştirdim ancak ulaştı. 'Çıkınca öldüreceğim' diyordu. Buna rağmen etkili bir önlem alınmadı" ifadelerini kullandı.

İHMALLER ARAŞTIRMALI

Kaya’nın cezaevinde kaldıktan bir süre sonra izinli olarak çıktığını ancak cezaevi yetkililerinin bunu kendisine bildirmediğini öne süren Çelik, “Bana haber verilseydi şehir değiştirirdim, polise giderdim” dedi. Olay gününü anlatan Çelik, saldırganın patronlarını arayarak pişman olduğunu, konuşup helalleşmek istediğini söylediğini anlattı. Patronlarının güven vermesi üzerine görüşmeye gittiğini belirten Çelik, olay anını şöyle anlattı:

“Bir anda üzerime saldırdı. cebinden çıkardığı bıçakla iki kez sırtımdan bıçakladı. Üçüncü darbede bıçak sırt kemiğime çarpıp kırıldı. O kırılmasaydı öldürecekti. Üç kişi beni kurtarmaya çalışıyordu.”

Çelik, saldırıda kas yırtılması yaşadığını, halen kolunda ağrılar bulunduğunu ve uzun süre tedavi göreceğini söyledi. Saldırgan hakkında daha önce darp, tehdit, hakaret ve ölüm tehdidi nedeniyle çok sayıda şikâyette bulunduğunu belirten Çelik, "Bu olayla birlikte dördüncü ya da beşinci dosyamız oldu. Buna rağmen saldırıya uğradım" dedi.

Yaşadığı olayın ardından kamuoyuna çağrıda bulunan Çelik, ihmallerin araştırılmasını istedi ve “Ben çok şanslıydım çünkü bıçak kırıldı. Kırılmasaydı bugün yaşamıyor olabilirdim. 7 yaşında bir çocuğum var. Cezaevinden izinli çıktığı bana bildirilseydi belki bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Bu ihmaller mutlaka araştırılmalı." diyerek sözlerini sonlandırdı.

ŞAHIS BIÇAKLA GEZİYOR

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına dosyayı üstlenen Avukat Yağmur Burçin Sayın, “Müvekkilimin yaşadıkları sanık tarafından planlayarak, tasarlayarak gerçekleştirilmiştir. Cezaevinden izinli çıkan bu şahıs yanında bıçakla gezmektedir. Özge’nin patronlarını arayarak yer belirleme yapmıştır, şahısları pişmanlık duyduğuna inanarak ikna etmiştir, ardından müvekkilin istemsiz olarak yanlarına gitmesiyle öldürme kastıyla, müvekkilin sırtına öldürücü darbelerle bıçak saplamıştır. Ne var ki bıçak kadının sırtında kırılmıştır. Maalesef şikayet kasten yaralama olarak alınmıştır. Bu olay asla yaralama kadar hafif cezayı gerektiren bir eylemle gerçekleşmemiştir. Bir insanın sırtından bıçaklanması, bıçak kırılınca saçlarını yolarak yerlerde sürüklemesi sadece öldürme saiki ile gerçekleşebilir. O bıçak kırılmasaydı müvekkilim ölebilirdi, şu an hayatta ve dolayısıyla öldürmeye teşebbüs etmiştir. Bu şahsın en üst sınırdan cezalandırılması için tüm hukuk mücadelemizi vereceğiz” dedi.