Antalya'da parktaki cinayette yeni gelişme: Sedat Demirören'e müebbet hapis

Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Gazi Bulvarı’ndaki Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda 1 Kasım 2025'te saat 12.30 sıralarında bankta içki içen Sedat Demirören, yürüyüş yapan Ali Haydar Özyıldırım'ı göğsünden bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bilinci kapalı olan Özyıldırım, ambulansla hastaneye kaldırdı. Ameliyat edilen Özyıldırım, hayatını kaybetti.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ve Kepez Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri, saldırı sonrası kaçan Sedat Demirören'i yakaladı. Emniyete götürülen Sedat Demirören, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

KAÇIŞI GÜVENLİK KAMERASINDA

Sedat Demirören'in kaçışı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; Sedat Demirören'in elinde bıçakla rahat tavırla yürüdüğü, saldırının ardından elindeki kanı parkın çimlerine sildiği ve bir apartmanın demir kapısından atlayarak kaçtığı görüldü.

Özyıldırım’ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından ağabeyi Hasan Özyıldırım ve yakınları tarafından teslim alındı. Ali Haydar Özyıldırım'ın korneaları ise yakınları tarafından bağışlandı.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Sanık Sedat Demirören, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'Kasten öldürme' suçuyla ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Yaşanan olay nedeniyle pişman olduğunu belirten Sedat Demirören, "Maktule Allah’tan rahmet diliyorum. Böyle bir olay yaşandığı için üzgünüm. Keşke yaşanmasaydı. Bilerek yaptığım ya da işlediğim bir suç değil. Anlık gelişen bir olaydı. Tersleşmemizle olan bir durumdu. Ailesinden de özür diliyorum" dedi.

MÜTALAA VERİLDİ

Mütalaayı açıklayan Cumhuriyet Savcısı sanığın ‘Kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Demirören, "Ben kesinlikle maktulü öldürmek istemedim. Kendisine yardım etmek istedim. Yaralıyken tampon yaptım. Ben olay yerinden uzaklaşmak zorunda kaldım, ellerimdeki kan izi ise yardım ettiğim içindi. Pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Demirören’i ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

'KARDEŞİM RAHAT UYUSUN'

Maktulün kardeşi Vasfiye Nayman, karardan memnun olduklarını dile getirerek, "Buruk da olsa sevinçliyiz. Kardeşim rahat uyusun. Avukatlarımız ve adalet sayesinde müebbet hapis aldı. Acımız çok büyük. Allah kimseye yaşatmasın" diye konuştu.

'YARGI SÜRECİNE HER ZAMAN GÜVENİMİZ TAMDI'

Maktulün kuzeni Mihriban Sarı ise sanığın hak ettiği cezayı aldığını belirterek, "Masum bir kişi hayattan koparıldı. Üzüntüsünü halen yaşıyoruz. Adaletimize, yargı sürecine her zaman güvenimiz tamdı. Acımız, halen çok yeni, çok taze. En azından bir nebze olsun içimize su serpildi. Çünkü gündüz vakti insanların yolda, sokakta, parkta yürümesi en doğal hakkı. Maalesef bu tarz insanlar yüzünden masum kişiler de hayattan koparılıyor" dedi.