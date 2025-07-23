Antalya’da Ruslar birbirine girdi: Ölü ve gözaltılar var

Antalya’nın Alanya ilçesinde Rus uyruklu 3 kişi arasında çıkan kavgada bıçaklanan 35 yaşındaki Andrey Makarov, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre Mahmutlar Mahallesi 209 numaralı sokakta Rus vatandaşı Andrey Makarov ile vatandaşı 21 yaşındaki N.K. ve 27 yaşındaki K.C. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Makarov sırtından bıçaklandı. Tartışmayı gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi.