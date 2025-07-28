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Antalya'da Selinus Sahili'nde 500 metre uzunluğunda plastik boru kıyıya vurdu

Antalya'da Selinus Sahili'nde 500 metre uzunluğunda plastik boru kıyıya vurdu

28.07.2025 10:58:00
Güncellenme:
DHA
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Antalya'da Selinus Sahili'nde 500 metre uzunluğunda plastik boru kıyıya vurdu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kirlilikle gündeme gelen ve şikayet sonrası incelemenin başlatıldığı Selinus Sahili'nde yaklaşık 500 metre uzunluğunda plastik boru bulundu.

 

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Selinus Sahili'nde yurttaşlar, metrelerce uzunlukta, ucunda duba bağlı plastik borunun kıyıya vurduğunu gördü.

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İhbarla olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler yönlendirildi. Ekiplerin incelemesinin ardından yaklaşık 500 metre uzunluğundaki plastik boru Gazipaşa Belediyesi görevlileri tarafından toplanıp sahilden kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KİRLİLİK ŞİKAYET EDİLİYOR

Yaklaşık 2 hafta önce Selinus Sahili'ne yakın bölgede boruyla denize deşarj edilen suyun kirliliğe neden olduğu iddia edilmişti. Şikayet sonrası Gazipaşa Kaymakamlığı tarafından inceleme, Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da soruşturma başlatılmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan marina yetkilisi O.D., 'Çevreyi kasten kirletme', 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlamasıyla işlem yapıldıktan sonra adli kontrolle bırakılmıştı. 

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