Antalya'da şüpheli ölüm: Annesiyle yaşadığı evde ölü bulundu

Olay, Güzeloba Mahallesi 2017 Sokak'taki bir apartmanın 7'nci katında saat 11.30 sıralarında meydana geldi.

Annesiyle birlikte yaşayan 35 yaşındaki Alper Akgün sabah saatleri evinde yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Akgün'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Akgün'ün cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Akgün'ün bazı sağlık sorunlarının bulunduğu ve diyaliz tedavisi gördüğü öğrenildi.