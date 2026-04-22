Antalya'da şüpheli ölüm... Kaldırımda cansız bedeni bulundu

22.04.2026 11:50:00
İHA
Muratpaşa ilçesinde kaldırımda hareketsiz yatan 30 yaşındaki erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi. İsminin Gürcan Güncan olduğu tespit edilen şahsın cansız bednei, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Muratpaşa ilçesinde Aşık Veysel Caddesi üzerinde gece saat 00.15 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki kaldırımda bir şahsın hareketsiz şekilde yattığını gören çevredeki yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, isminin Gürcan Güncan (30) olduğu tespit edilen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri bölgeyi güvenlik şeridi ile kapatırken, olay yeri inceleme ekipleri de ceset üzerinde ve çevresinde detaylı çalışma yürüttü.

Gürcan Güncan'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Beylerderesi Göleti'nde cansız beden bulundu! Malatya'da Ali Özbay'ın (53) gölette cansız bedeni bulundu. Özbay’ın cesedinin balıkçılar tarafından fark edildiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
Tunceli’deki Munzur Nehri’nde cansız bedeni bulunan kadının Sultan Öz olduğu belirlendi Tunceli’de, Munzur Nehri kıyısında sabah saatlerinde ölü olarak bulunan kadının kimliği belli oldu.
Fethiye’de tur teknesi battı: 6 kişi kurtarıldı, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı! Muğla’nın Fethiye ilçesinde Ölüdeniz’de kıyıya bağlı halatın fırtına nedeniyle kopması sonucu sürüklenen tur teknesi kayalıklara çarparak, battı. Olay sırasında teknede bulunan 7 kişiden 6’sı sağ olarak kurtarıldı, kayıp 1 kişinin ise cansız bedeni bulundu.