Antalya’da yılbaşı etkinlikleri iptal edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Yılbaşı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek tüm etkinlikler, Yalova’da yaşanan hain terör saldırısı sebebiyle iptal edilmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Konyaaltı Belediyesi’nden yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"Kıymetli vatandaşlarımız, hain teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman polislerimizin acısı dolayısıyla, Konyaaltı Belediyesi olarak yılbaşı için planlanan tüm etkinliklerimizi iptal ettiğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Kepez Belediyesi de, tüm etkinliklerini iptal ettiğini duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamada, "Yılbaşı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek tüm etkinliklerimiz, Yalova’da yaşanan hain terör saldırısı sebebiyle iptal edilmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.