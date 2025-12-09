Antalya’daki depremler korkuttu

Antalya’da meydana gelen depremler kentte yaşayanları tedirgin etti. Dün ilk deprem saat 03.31’de Toros dağlarının Beydağları bölümünde 4.3 büyüklüğünde meydana geldi. Yüksek katlarda daha çok hissedilen deprem nedeniyle birçok yurttaş evlerinden dışarı çıktı. İkinci deprem Kaş ilçesi açıklarında saat 04.50’de 1.8 olarak ölçüldü. Saat 12.34’te Kemer’de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.6 olarak açıklandı. Saat 13.21’de ise merkezi Aksu ilçesi olan deprem 4.9 büyüklüğünde oldu. Deprem çevre illerden de hissedildi. l