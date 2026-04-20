Antalya'daki ölümlü teleferik kazası davasında karar açıklandı: Belediye başkanı dahil 3 kişiye beraat

Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan 2024'te meydana gelen, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı ve mahsur kalan 174 kişinin 23 saatte kurtarıldığı teleferik kazasıyla ilgili, teleferik işletmecisi ANET'in önceki yönetim kurulu başkanı, mevcut Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de aralarında olduğu 6 kişi tutuklandı. 36 sayfalık iddianamede, kazada hayatını kaybeden Memiş Gümüş'ün yakınları dahil olmak üzere 150 kişi, şikayetçi sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, Mesut Kocagöz, ANET Genel Müdürü Vekili Ahmet Buğra S., Okan E. ve Serkan Y.'nin de aralarında olduğu 12 kişi sanık olarak kabul edildi. Savcılık, 12 sanığın 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Başkan Kocagöz, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, tutuklu tüm sanıklar ise 5'inci duruşmada tahliye edildi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

10’uncu duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Ahmet Buğra S., Okan E., Serdar T., Özgür E., Serkan Y., Suphi K. ve Edip Kemal B. hakkında, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan mahkumiyet talep etti. Savcı, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün olayın olduğu dönemde fiili yetkisi bulunmadığı gerekçesi ile Mesut Kocagöz, K.K., O.K., H.A. ve A.A. hakkında beraat istedi. Savcı ayrıca tüm sanıklar hakkında, 'Trafiğin güvenliğini taksirle tehlikeye sokma' suçundan beraat talebinde bulundu.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

12 sanığın yargılandığı teleferik davasının 11’inci duruşmasına Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Sanıklar, taraflar ve avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Savunma yapan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, “Mütalaaya katılıyorum, beraatimi talep ediyorum" dedi.

Savcılığın ceza talebine itiraz eden sanık Ahmet Buğra S., “Savcılığın mütalaasına katılmıyorum. Ben suç tarihinde genel müdür vekili olarak görevliyken yetkin personel vardı. Teleferik işletmesinde konunun uzmanı bir müdür ve teleferik işletmesi yetkilisi görevlendirilmemişti. Ben şirketin en üstündeydim. Sahada bir etkinliğim ve düzenlemem söz konusu değildir. Olaylarla alakalı bağlantım yoktur. Beraatımı talep ederim" dedi.

‘İNSANLARI TAHLİYE ETMEK İÇİN TEKRAR ÇALIŞTIRDIM’

Teleferiğin durmaması halinde kazanın daha büyük sonuçlar doğuracağını iddia eden sanık Serkan Y., “Ben iyi ki teleferiği durdurmuşum, daha büyük kazaya sebep olacaktı. İnsanları tahliye etmek için tekrar çalıştırdım. Yangın ihbarı geldi, insanlar yanarak ölmesin diye tekrar çalıştırarak zarar görmelerini engellemek istedim. Ben lise mezunuyum. Hayatımda ilk kez müdürlük yaptırdılar. Suçum olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

‘KENDİMDEN ÖNCE VERİLEN ARIZA KODLARINDAN SORUMLU TUTULAMAM’

Arıza kayıtlarının 2017 yılından bu yana devam ettiğini kaydeden sanık Okan E., “2017 yılından beri kurulmuş olan tesise 2022 yılında deneyimli kişiler tarafından alındım. Arıza kaydını üstlerime iletmediğim söyleniyor. Ancak bu arıza kodları 2017 yılından bu yana devam ediyor. Kendimden önce verilen arıza kodlarından sorumlu tutulamam. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.

Avukat savunmalarının ardından son sözleri sorulan tüm sanıklar beraatlerini talep etti. Tüm sanıklar ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçundan suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti. Mesut Kocagöz, Edip Kemal B., Hüseyin A. ve Aziz A.’nın tüm suçlardan beraatine karar verildi.

‘Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma’ suçundan Kazım K. ile Orhan K. 3 yıl 4'er ay, Özgür E. 4 yıl 2 ay, Ahmet Buğra S., Okan E., Serkan Y., Suphi K. 7 yıl 6'şar ay, Serdar T. de 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.