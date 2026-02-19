Antalya’daki TOKİ projesine yargı iptali

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Çakırlar bölgesinde Boğaçayı üzerinde yapılması planlanan “500 Bin Sosyal Konut Projesi” sloganıyla yola çıkan 4 bin 574 konutluk TOKİ projesinin “çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararı açılan dava sonucu iptal edildi.
Davayı açan TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, projenin çevresel riskler barındırdığı gerekçesiyle kararın iptalini ve yürütmenin durdurulmasını talep etmişti. 2. İdare Mahkemesi, projenin uygulanmasının telafisi güç zararlar doğurabileceği gerekçesiyle idari işlemler hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.