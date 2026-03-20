Antalya’daki yangın faciasında 6 can kaybı: Sera sahibi tutuklandı

Antalya’nın Kepez ilçesinde seralarda çalışan işçi ailenin kaldığı konteynırda çıkan ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin yürütülen soruşturmada, sera sahibi tutuklandı.

Olay, Gaziler Mahallesi’nde gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Suriyeli işçilerin kaldığı prefabrik yapıda henüz kesin nedeni belirlenemeyen, ancak sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin sardığı yapıda 7 aylık hamile bir kadın ile 5 çocuğu hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar da yangına müdahale etmeye çalıştı ancak alevlerin hızla yayılması nedeniyle çabalar yetersiz kaldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, hayatını kaybeden ailenin yanında çalıştığı sera sahibinin de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Yusuf G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.