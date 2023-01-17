Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi’ndeki hakaret iddiasına beraat kararı çıktı
Kurum müdürü Hamza Şenkaya'nın kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle açtığı davada yargılanan engelli infaz koruma memuru A.D beraat etti.
Cumhuriyet; 18 Mayıs 2022’de, Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi’nde ziyaretçi arama odalarına kamera konulduğunu personel müdürüne ihbar etmesinin ardından başka ile tayin edilen engelli infaz koruma memuru A.D’nin engellilik durumunun, kurum tarafından saklandığı iddiasını gündeme getirdi.
Haberde, “Kurum müdürü Hamza Şenkaya, engellilik durumumu Adalet Bakanlığı’ndan gizledi. Şu an ailece mağdur durumdayız” diyen A.D’nin, Şenkaya’dan şikâyetçi olduğu yer aldı. Şenkaya, haberimizin ardından ismi kodlanan A.D’ye hakaret ettiği gerekçesiyle dava açtı. Antalya 17. Asliye Ceza Mahkemesi, A.D’nin beraatine karar verdi. A.D’nin ifadelerinin “rahatsız edici ve kaba mahiyette olduğu ancak hakaret suçunu oluşturan nitelikleri içermediği” belirtilirken “niteliği itibarıyla toplumdaki kişilerden beklenecek hoşgörü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği” vurgulandı.
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