CHP'li Özgür Özel'in ifşası üzerine Emin Şen'den açıklama: 'İroni' dedi hakaret etti

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 13:11

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 13:15

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili açıklayacağını duyurduğu dosya hakkında TBMM'de gerçekleştirdiği basın toplantısında Soylu'nun 'trol ordusu' hakkındaki ayrıntıları anlattı.

Özel, Soylu'nun trol ordusunu Emin Şen'in yönettiğini söyleyerek "Soylu'nun trol ordularının muhaliflere neler yaptığını biliyoruz da bir isimle başlayacağım. Adı Emin Şen. 4 Ekim 2016 tarihinden itibaren bakan danışmanıdır. Sosyal medyada ismi 'eminimsi'dir. Kendisi 'eminimsi' olduğunu kabul etmiştir. Süleyman Soylu'nun il il dolaşıp trollük dersleri verdirdiği kişidir" ifadelerini kullandı.

Söz konusu iddialara ilişkin daha önce "Süleyman Soylu'ya danışmanlık verdiğim doğru. Resmi müşavirlik, memurluk yaptığım iddiaları doğru değil. Söylediklerinin hemen hepsi hezeyan" diyen Emin Şen'den yeni açıklamalar geldi.

(Emin Şen'in yaptığı söz konusu paylaşım)

Özel tarafından, Şen’e ait olduğu belirtilen ‘Eminimsi’ adlı Twitter hesabından 2010’da atılan “Anıtkabir 2023’te yakılacak” tweetine ilişkin konuşan Emin Şen, şunları söyledi:

“Bütün açıklamasını bir sosyal medya danışmanına ve tamamen yalanlara dayandıran bu zat, şimdi de 10 yıl önce, yine Haydarpaşa yangınında hükümete yönelik Oray Eğin’in iftirasına sosyal medyada ironi ile verilen ve Eğin’in tweetini silmek zorunda kaldığı cevabı alıp Anıtkabir manipülasyonu yapmak alçaklıktır, ‘büyük balon elimizde patladı. Trol gazetelerimizle buradan yürüyelim’ çirkefliğidir."

Öte yandan bakanlıklardan ihale aldığı ortaya çıkan Şen, FETÖ lideri Gülen'i övdüğü tweetler için 'ironi' demişti.