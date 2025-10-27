Antalya Havalimanı'nda 'zimmet' operasyonu: 5 tutuklama

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet' ve 'Zimmet' suçlarına yönelik yaptığı çalışmalarda, imha edilmesi gereken malzemelerin bazı memurlar tarafından zimmete geçirilerek yasa dışı yollarla piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli 10 memurun ev ve araçlarında yapılan aramalarda 83 şişe içki, 851 paket tütün mamulü, 185 paket parfüm, 95 paket kozmetik ürün, 8 elektronik sigara, 2 bin 417 elektronik sigara kartuşu, 13 atomizer ve 11 sigara kiti ile suçtan elde edildiği değerlendirilen döviz ve yüklü miktarda Türk Lirası ele geçirildi.

5 TUTUKLAMA

Adli makamlara sevk edilen 10 şüpheliden 2'si serbest bırakıldı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.