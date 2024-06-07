Antalya Havalimanı'nda uçuş trafiği durduruldu

Antalya'da etkili olan şiddetli rüzgar ve olumsuz hava şartları nedeniyle Antalya Havalimanı'nda uçuşlar kısa süreliğine durduruldu.

DHA
Yayınlanma: 07.06.2024 - 16:40
Antalya Havalimanı'nda uçuş trafiği durduruldu
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Antalya'da etkili olan şiddetli rüzgar hava trafiğini olumsuz etkiledi.

Öğleden sonra etkisini artıran şiddetli rüzgar nedeniyle Antalya Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar uzun süre havada tur atmak zorunda kaldı.

Fırtına nedeniyle yaklaşık 20 dakika Antalya Havalimanı uçuş trafiğine kapatıldı.

Havada tur atan ve yakıt kritiğine giren uçaklar ise çevre havalimanlarına yönlendirildi.


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