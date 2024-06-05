Kayseri'de uçak kazasında şehit olan albaylar İzmir’e uğurlandı

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalktıktan sonra düşen Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağında şehit olan 2 albayın naaşı; Kayseri’de düzenlenen askeri törenin ardından İzmir’e gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 05.06.2024 - 08:56
Kayseri'de uçak kazasında şehit olan albaylar İzmir’e uğurlandı
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Kayseri’de dün sabah 10.00 sıralarında, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi bir eğitim uçağı, henüz bilinmeyen bir nedenle Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi yakınlarında düştü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken; yapılan ilk incelemede kaza kırıma uğrayan uçakta bulunan Hava Pilot Albay Uğur Yıldız ve Hava Pilot Albay Gökhan Özen şehit oldu. Şehitlerin naaşları incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ŞEHİTLERE VEDA

Eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Albay Uğur Yıldız ve Albay Gökhan Özen’in al bayrağa sarılı tabutları; devlet hastanesi morgundan alınarak 12. Hava Üs Komutanlığı’na getirildi. Şehitler burada yapılan törenin ardından İzmir’e gönderildi.

Törene; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye başkanları, kaymakamlar ve askeri erkan katıldı.


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