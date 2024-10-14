Antalya Havalimanı'nın tuvaletinde yeni doğmuş bebek bulundu: 2 gözaltı!

Antalya Havalimanı'nın engelli tuvaletinde yeni doğmuş bebek bulundu, 2 Rus gözaltına alındı.

Antalya Havalimanı'nın tuvaletinde yeni doğmuş bebek bulundu: 2 gözaltı!
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AA
Yayınlanma: 14.10.2024 - 07:28

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya Havalimanı polisine, temizlik görevlisi tarafından engelli tuvaletinde klozet içerisinde yeni doğmuş bebek bulunduğuna yönelik ihbar yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, bebeğin bulunmasından 12 dakika önce Rus uyruklu E.B. tarafından terk edildiği, bu kişinin daha sonra yine Rus uyruklu E.B. isimli kişiyle pasaport kontuarlarına giderek ülkeden çıkış işlemleri yaptığı tespit edildi.

Ekipler, 2 şüpheliyi Moskova'ya gitmek üzereyken gözaltına aldı.

Yeni doğan bebek ise sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.


Etiketler: #Antalya Havalimanı #yeni doğan

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