Antalya Havalimanı'nda panik anları: Uçağın lastiği patladı

Yayınlanma: 13.10.2024 - 12:37

Güncelleme: 13.10.2024 - 12:37

Corendon Airlines’ın CAI6104 sefer sayılı Münih-Antalya uçuşunu gerçekleştiren TC-TJV tescilli Boeing 737-800 tipi uçağı, Antalya Havalimanı’na inişi sırasında ana iniş takımı lastiklerinden birinin patlaması sonucu taksi yolu üzerinde durdu.

Yolcular merdiven ile güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Yaşanan olayın ardından Corendon Airlines Genel Müdürlüğü yaptığı açıklama ile uçakta bulunan yolcu ve mürettebatın güvenli bir şekilde tahliye edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Corendon Airlines’ın 12 Ekim, cumartesi günü CAI6104 Münih-Antalya uçuşunu gerçekleştiren TC-TJV tescilli Boeing 737-800 tipi uçağımızın ana iniş takımı lastiklerinden birisi Antalya inişi sırasında patlamıştır. Uçağımız emniyetli bir şekilde inişini gerçekleştirmiş ve taksi yolu üzerinde durmuştur. 173+1 yolcumuz, 2 kokpit ve 4 kabin ekibimiz merdiven ile indirilmiştir. Yolcularımızda ve mürettebatımızda herhangi bir yaralanma olmamıştır. Uçağımız park pozisyonuna çekilmiştir. Teknik inceleme ve işlemlerin ardından uçağımız sefere başlayacaktır” ifadelerine yer verildi.