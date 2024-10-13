Antalya Havalimanı'nda panik anları: Uçağın lastiği patladı

Münih-Antalya uçuşunu gerçekleştiren Corendon Airlines’a ait Boeing 737-800 tipi uçağın iniş sırasında iniş takımı lastiklerinden birisi patladı. Uçakta bulunan 174 yolcu ve 6 mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Antalya Havalimanı'nda panik anları: Uçağın lastiği patladı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 13.10.2024 - 12:37

Corendon Airlines’ın CAI6104 sefer sayılı Münih-Antalya uçuşunu gerçekleştiren TC-TJV tescilli Boeing 737-800 tipi uçağı, Antalya Havalimanı’na inişi sırasında ana iniş takımı lastiklerinden birinin patlaması sonucu taksi yolu üzerinde durdu.

Yolcular merdiven ile güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Yaşanan olayın ardından Corendon Airlines Genel Müdürlüğü yaptığı açıklama ile uçakta bulunan yolcu ve mürettebatın güvenli bir şekilde tahliye edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Corendon Airlines’ın 12 Ekim, cumartesi günü CAI6104 Münih-Antalya uçuşunu gerçekleştiren TC-TJV tescilli Boeing 737-800 tipi uçağımızın ana iniş takımı lastiklerinden birisi Antalya inişi sırasında patlamıştır. Uçağımız emniyetli bir şekilde inişini gerçekleştirmiş ve taksi yolu üzerinde durmuştur. 173+1 yolcumuz, 2 kokpit ve 4 kabin ekibimiz merdiven ile indirilmiştir. Yolcularımızda ve mürettebatımızda herhangi bir yaralanma olmamıştır. Uçağımız park pozisyonuna çekilmiştir. Teknik inceleme ve işlemlerin ardından uçağımız sefere başlayacaktır” ifadelerine yer verildi.


Etiketler: #Antalya #uçak #acil iniş

İlgili Haberler

Yolcu olay çıkardı: Uçak İzmir’e acil iniş yaptı

Yolcu olay çıkardı: Uçak İzmir’e acil iniş yaptı
Yolcunun yemeğinden fare çıktı: Uçak acil iniş yaptı

Yolcunun yemeğinden fare çıktı: Uçak acil iniş yaptı
Siirt'e giden yolcu uçağı Diyarbakır’a acil iniş yaptı

Siirt'e giden yolcu uçağı Diyarbakır’a acil iniş yaptı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler