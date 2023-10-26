Antalya Kaleiçi Old Town Festivali başladı

Yayınlanma: 26.10.2023 - 18:51

Güncelleme: 26.10.2023 - 18:51

Antalya, turizminin başkenti. Dünyanın en başarılı turizm gelişim projelerinden biri olan Güney Antalya Turizm Gelişim Projesi’yle ortaya çıkardığı bir Cumhuriyet eseri.

Farklı dillerde, dinlerde, renklerde dünyanın dört bir yanından insanların buluştuğu Cumhuriyetin bu genç kenti, antik Likya’dan bugüne köklü bir demokrasi deneyimine sahip. Aynı zamanda kültür ve sanatın da kadim kenti. Doğusundan batısına, dağlarında, deniz kenarında 62 antik tiyatro yer alıyor. Sadece Termessos’ta yıl içinde 15 festival yapıldığı biliniyor.

Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı izlerini taşıyan Antalya’nın tarihi kent merkezinde bu değişimi sağlayan en önemli etkinliklerden Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali şimdi 8’inci yaşını kutluyor.

Festivalin düzenleyicisi Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kaleiçi’nin yüzyıllar içinde farklı kültürlerce kesintisiz iskân edilen, depremlerden, yangınlardan, sayısız kuşatmadan çıkarak kültürel dokusunu bugüne taşımayı başaran dünyanın sayılı tarihi kent merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

10 yıl önce Kaleiçi’nin asayiş olaylarıyla gündemde olan, kış mevsiminde iyiden iyiye tenhalaşan bir durumda olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Uysal, “Kaleiçi bugün sokaklarında, meydanlarında düzenlenen söyleşileri, deneysel sanat çalışmaları, konserler ve atölyelerle Türkiye’nin en renkli festivallerinden birine sahip ve Kaleiçi artık başlı başına bir turizm bölgesi” diye konuştu.

Kaleiçi Belediye Başkanı Ümit Uysal

Kültür ve sanatla başlayan bu değişimin kent merkezini 12 ay ekonomik ve sosyal açıdan turizmin yaşandığı bir yere dönüştürdüğünü dile getiren Uysal, “Artık 12 ay şehrin içinde turizm var. Daha bu çok gelişecek. Şu an hedeflerimizin yarısındayız” dedi.

PAZAR GÜNÜ SONA ERECEK

Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlenen açılış resepsiyonuyla başlayan festival, 29 Ekim Pazar günü sona erecek. Festivalin bu yılki teması ise Cumhuriyetin 100’üncü yılı dolayısıyla ‘Cumhuriyetin ışığı’ olarak seçilmiş. Resim, heykel, müzik ve daha birçok başlıkta atölyeler, performanslar, söyleşiler, dinletiler Kaleiçi’nde olacak. Kaleiçi’nin 33 ayrı noktasında 103 farklı etkinlik gerçekleştirilecek.

26 ÜLKEDEN KATILIM

Festivale bu yıl 26 ülkeden şehirler katılıyor. İrlanda’nın ikinci en büyük şehri Cork, Litvanya’dan Kaunas, İtalya’dan Gradara’nın da aralarında bulunduğu 40 şehir, festivalde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı coşkusunu da paylaşıyor.

Festivalde bugün artık merakla beklenen geleneksel kortej geçişi var. Saat 18.00’de Karaailioğlu Parkı’ndan başlayacak kortej, Kaleiçi’nin insanını keşfetme ve merak duygularını harekete geçiren sokaklarında devam edecek. 28 Ekim’de ise Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye’ye ilk ve tek birinciliği getiren Sertab Erener, Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda sahne alacak. Konser, saat 20.00’de başlayacak.