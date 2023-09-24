Antalya Kaş'ta orman yangını

Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı.

DHA
Yayınlanma: 24.09.2023 - 16:03
Antalya Kaş'ta orman yangını
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Yangın, Kaş'a bağlı Sütleğen Mahallesi Sinekçi mevkisinde saat 14.15 sıralarında çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

İlk etapta 6 arazözün yanı sıra bölgede konuşlu helikopter yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Antalya'dan ve Fethiye'den de takviye hava araçları yangın bölgesine yönlendirildi. Alevlerin kontrol altına alınarak söndürülmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.


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