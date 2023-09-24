Antalya Kaş'ta orman yangını
Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı.
Yangın, Kaş'a bağlı Sütleğen Mahallesi Sinekçi mevkisinde saat 14.15 sıralarında çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
İlk etapta 6 arazözün yanı sıra bölgede konuşlu helikopter yangın söndürme çalışmalarına katıldı.
Antalya'dan ve Fethiye'den de takviye hava araçları yangın bölgesine yönlendirildi. Alevlerin kontrol altına alınarak söndürülmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker hastaneye kaldırıldı
- Yanlışlıkla oğlunu vuran baba yaşamına son verdi
- 'Çok endişemiz var...'
- Dilan ve Engin Polat nasıl para kazanıyor?
- Nükleer santralı soğutacak su sıcaklığı rekor seviyede
- 'Çok ayıp! Ben olsam atarım onları partiden'
- 'Bugün Arap olarak uyandık…'
- 'Ayhan Bora Kaplan' soruşturmasında yeni gelişme!
- 'Ekonominin direksiyonuna tam yetkiyle geçecek'
- Örsan Öymen'den çarpıcı başkanlık önerisi