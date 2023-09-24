Antalya Kaş'ta orman yangını

Yayınlanma: 24.09.2023 - 16:03

Güncelleme: 24.09.2023 - 16:09

Yangın, Kaş'a bağlı Sütleğen Mahallesi Sinekçi mevkisinde saat 14.15 sıralarında çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

İlk etapta 6 arazözün yanı sıra bölgede konuşlu helikopter yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Antalya'dan ve Fethiye'den de takviye hava araçları yangın bölgesine yönlendirildi. Alevlerin kontrol altına alınarak söndürülmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.