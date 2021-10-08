Antalya Kaş'taki yangında 10 dönümlük makilik alan zarar gördü
Antalya’nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Yangında 10 dönümlük makilik alan zarar gördü.
Antalya’nın Kaş ilçesi Bayındır Mahallesi’ndeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevlere, Kaş Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve 2 yangın söndürme helikopteri müdahale etti.
Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangında ilk belirlemelere göre 10 dönümlük makilik alanın zarar gördüğü bildirildi.
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