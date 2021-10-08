Antalya Kaş'taki yangında 10 dönümlük makilik alan zarar gördü

08 Ekim 2021 Cuma, 17:03

Antalya’nın Kaş ilçesi Bayındır Mahallesi’ndeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevlere, Kaş Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve 2 yangın söndürme helikopteri müdahale etti.

Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında ilk belirlemelere göre 10 dönümlük makilik alanın zarar gördüğü bildirildi.